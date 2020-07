Hospital de Curanilahue desconectó a su primer sobreviviente de Covid-19

La recién inaugurada UCI del Hospital de Curanilahue confirmó la desconexión total de ventilación mecánica de su primer paciente que sobrevive al Covid-19, que recibió todo el tratamiento en la nueva unidad de cuidados intensivos de la Provincia de Arauco, en la Región del Biobío.

Alfredo Sepúlveda Carrasco (56) estuvo 17 días conectado a ventilador mecánico y su salida de la UCI va en franca recuperación.

El mismo paciente relató que "el Covid es algo verdadero, una enfermedad que te puede matar y si no te mata, te va a dejar tiritando. Yo pensé que podía haber sido un juego, una mentira, una manipulación pero no fue así".

"Uno nunca cree que a uno le puede tocar, siempre dice al vecino le va a tocar, pero no a uno y me tocó, trabajando, nunca pensé que me iba a tocar", agregó.

Sepúlveda es el primer paciente que se recupera en la unidad de paciente crítico que por primera vez cuenta la rezagada Provincia de Arauco, por lo que su recuperación representa además un hecho histórico para la salud de esa provincia.

El doctor Felipe Burgos, subdirector médico, indicó que esta alta refleja "el esfuerzo y sacrificio de los funcionarios y de todo el equipo multidisciplinario que ha logrado comprometerse tanto con el hospital como con sus usuarios, logrando asegurar una atención oportuna y de calidad para todos".