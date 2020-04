Infectólogo: No podemos hacer que la población se infecte de Covid-19 para que genere inmunidad

Tras las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, de que la cantidad de personas enfermas de Covid-19 sigue "un aumento discreto" y no explosivo, expertos afirman que el 70 por ciento de la población podría contagiarse durante los próximos dos y tres años, pero idealmente de manera paulatina para analizar procesos de inmunización.

"Cerca del 70 por ciento de la población se podría enfermar, pero a lo largo del tiempo, en dos o tres años. El problema es que, si la gente se enferma ahora, el 20 por ciento terminaría hospitalizada y el cinco por ciento en cuidados intensivos", explicó la infectóloga clínica de la Universidad de Chile, Claudia Cortés.

En esta línea, la profesional advierte, según publica este sábado La Tercera, que, en este caso, incentivar el contagio en la población para desarrollar inmunización es riesgoso debido a que es una enfermedad de la que no se tienen antecedentes.

Asimismo, el infectólogo de la Clínica Dávila, Michel Serri puntualizó en el mismo medio que la estrategia de inmunizar a las personas es algo que se puede considerar en un momento en que la situación esté controlada y no en carácter de pandemia, aludiendo a la etapa en que existan vacunas para contrarrestar la enfermedad.

"A medida que la población se va infectando, va adquiriendo inmunidad, por eso (la inmunidad de rebaño) se utiliza en la generación de vacunas. El problema es que el coronavirus no es un resfrío común, es una enfermedad riesgosa y no podemos hacer que la población se infecte para que genere inmunidad. De hecho, ni siquiera sabemos si esa inmunidad permitirá que la población no se contagie nuevamente del virus", argumentó.