Informe U. Chile: Cuarentenas de diciembre y enero tuvieron impacto menor en movilidad

Las cuarentenas que fueron decretadas en diciembre de 2020 y enero de 2021 a lo largo del país tuvieron un impacto "menor" en la movilidad de las personas, según el reporte del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile, con datos hasta fines de enero.

El investigador Leonardo Basso, director del ISCI, analizó que "el panroama general es que en octubre-noviembre en casi todas las comunas de Chile la movilidad era muy similar a la que teníamos en marzo o meses antes de los confinamientos, y cuando se tomaron medidas de cuarentena en diciembre y enero, esas comunas bajaron la movilidad solo al nivel de cuando estaban saliendo de las cuarentenas pasadas".

"Es decir, un impacto bastante menor en casi todas las comunas que entraron en diciembre y enero; y el impacto fue breve, ya que se disipaba el efecto en pocas semanas" y las personas demoraron menos tiempos en vulnerar las medidas, enfatizó.

Por ejemplo, en la Región de Tarapacá, Iquique y Alto Hospicio, hoy en transición, habían entrado a cuarentena el 4 de enero, la cual inició con una baja del 22 % en la movilidad respecto a la normalidad de marzo del año pasado, pero el número terminó el mes levemente al alza, en -21 % y -18 %, respectivamente.

"El norte siempre ha sido un poquito más difícil de conseguir baja de movilidad, como las regiones de Tarapacá, de Antofagasta; un poquito mejor se porta el sur en el sentido de poder disminuir algo",

El mismo 4 de enero iniciaron el confinamiento total Coronel, Lota, Penco y Hualpén -todas también hoy en transición-, en la Región del Biobío, con movilidades de entre -14 % y -16 %, y registraron diversas variaciones durante el mes, pero lo terminaron principalmente disminuyendo otro poco los desplazamientos, llegando hasta el -18 %.

El académico planteó, en tanto, que "hay ciudades donde uno observa que no pasa nada con las cuarentenas: tiende a ser cierto que aquellas comunas que se mantienen mucho rato en cuarentena son aquellas donde las cuarentenas logran poco", lo que termina en una especie de círculo círculo vicioso, pues "si no logran reducir la movilidad, los contagios no disminuyen al nivel que se quiere y tienden a mantenerse en cuarentena".