Ingreso Familiar de Emergencia: Oposición pide mayor esfuerzo del Gobierno

La última propuesta del Ejecutivo para aumentar el monto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no ha sido bien acogida por la oposición, ya que aún no se acerca a la línea de la pobreza.

Según trascendió durante esta jornada, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, propuso aumentar el monto hasta los 75 mil pesos por tres meses, cifra aún lejana a los 114 mil pesos que pide la oposición.

Ante esta situación, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, planteó que "lo que desde el punto de vista de la oposición queremos es la transferencia de montos suficientes a la gente".

"Lo importante es tener presente, y espero que el Gobierno reflexione sobre la materia, es que esta no es una negociación en tiempos normales, ni que el Ingreso de Emergencia fuese un gasto permanente, así es que no tenemos más que decir, porque las conversaciones continúan y la posición nuestra ha sido clara, que debería ser un ingreso sobre la línea de la pobreza, cuestión que no es un capricho", manifestó.

El senador Jorge Pizarro (DC) dijo que "nosotros también tenemos propuestas que están muy por encima de lo planteado por el Gobierno y eso ha sido conocido públicamente, pero entendemos que hay que buscar una aproximación, que es la que permita garantizar un sustento mínimo".

"Junto con eso, vuelvo a insistir que el tema de la reactivación y la generación de empleo es fundamental", destacó.

Respuesta del Gobierno

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, defendió los montos propuestos por el Gobierno, indicando que "nosotros como Gobierno vamos a buscar e impulsar un acuerdo que le dé protección, que le dé estabilidad a los ingresos de los hogares para que puedan enfrentar este periodo complejo con la máxima seguridad posible, pero también como somos un gobierno responsable".

"Como somos un gobierno serio, y como somos un gobierno que piensa en el mediano y largo plazo, y no solo en las dificultades de la hora, que también buscamos que este acuerdo tenga también como contraparte, junto a la protección social, la recuperación y la reactivación de nuestra economía, porque esa es la mejor forma de asegurarle a todas las personas y a todos nuestros compatriotas que van a tener las herramientas necesarias para poder salir adelante y superar las dificultades", recalcó.

A las 15:30 horas de este martes se llevará a cabo una nueva reunión entre el Gobierno y los representantes de la Comisión de Hacienda, con el fin de seguir avanzando hacia un acuerdo.