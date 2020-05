Irlanda no registra fallecimientos por Covid-19 por primera vez desde marzo

Las autoridades sanitarias de la República de Irlanda confirmaron este martes que, por primera vez desde el pasado 21 de marzo, no se han notificado fallecimientos por Covid-19.

El Servicio de Sanidad irlandés (HSE) indicó que la pandemia de coronavirus ha causado 1.606 fallecimientos hasta este lunes, aunque destacó que no se registraron muertes en las 24 horas previas.

Así, el total de contagios desde el comienzo de la pandemia se situó en 24.698, de los cuales 2.032 siguen activos y 21.060 se han curado, unas cifras que, según el primer ministro en funciones, el democristiano Leo Varadkar, ofrecen "esperanzas".

El jefe médico del HSE, Tony Holohan, también ha celebrado la ausencia de muertes, si bien advirtió de que esta podría deberse a que no se han procesado aún todas los registros tras el fin de semana, por lo que pidió prudencia.

En este sentido, señaló que "deberá de pasar otra semana" para evaluar el efecto que está teniendo la primera fase de la desescalada, iniciada el pasado 18 de mayo.

Desde entonces, el gobierno ha relajado algunas de las medidas del confinamiento obligatorio decretado el pasado 28 de marzo, lo que ha permitido la apertura de ciertos negocios, entre los que no se incluyen, no obstante, bares, restaurantes o peluquerías debido a que aún debe observarse una distancia social de dos metros.

"Creemos que, de momento, dos metros es un compromiso razonable teniendo en cuenta la situación actual, pero todo está bajo revisión y entiendo las dificultades que afrontan los negocios", declaró Holohan, en referencia a los que piden una rebaja en las medidas de distanciamiento social.

El ministro de Sanidad, Simon Harris, ha pedido a la ciudadanía que "siga el plan" fijado por el gobierno, que tiene previsto analizar los efectos de la primera fase el próximo 5 de junio, con vistas a lanzar la siguiente tres días después.

"Estamos efectuado avances reales en nuestra lucha contra el Covid-19. Pero no por accidente, sino gracias a vosotros y a nuestros expertos en salud pública, a nuestros trabajadores en primera línea, a nuestro plan nacional. Sigamos el plan, sigamos los consejos y salvaremos vidas", escribió Harris en su cuenta de Twitter.

There have been no new #Covid19 deaths reported to the @hpscireland today. I have waited 65 days to be able to say that to you. An important moment. There will be more loss but we must acknowledge the progress you have made. Stick to the plan & we’ll finish the job. Stay safe