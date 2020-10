Izkia Siches: "Convoco a no salir a las manifestaciones; son un riesgo de diseminación del virus"

A cinco días del plebiscito constitucional y a un año del estallido de la crisis social, la doctora Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, hizo un llamado a la ciudadanía a tener prudencia debido a la pandemia y evitar participar en manifestaciones, que en las últimas semanas de nuevo han vuelto a las calles convirtiéndose en un caldo de cultivo para el Covid-19.

"Entiendo que va a haber mucho ánimo para salir, pero le recuerdo a la ciudadanía que seguimos en pandemia y que, lamentablemente, en las aglomeraciones, muchas veces por la alegría y la fuerza que hay, se reducen las medidas. Si es que va a salir de su hogar tiene que mantener todas las medidas", dijo la facultativa en entrevista con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa.

"Convoco a la ciudadanía no sólo a no salir a las manifestaciones, que son un riesgo de diseminación del virus, sino que también a ponerse al otro día a trabajar en los tremendos desafíos que tenemos como país", enfatizó Siches.

Precisamente, las autoridades sanitarias denunciaron ayer lunes que no se cumplieron las normas de distancia física durante la masiva concentración celebrada el domingo en Santiago -enmarcada en el primer aniversario del estallido de las protestas sociales- y mostraron su preocupación por un posible "rebrote".

"Comprendo que nuestro país atraviesa un momento político y social, que siempre estuvo en el análisis de nuestro Colegio de que daba factores mucho más complejos para el factor de la misma, pero creo que tenemos que ir dando respuestas políticas para que las mismas movilizaciones vayan encontrando otras formas de manifestación y, ojalá, las personas que participan en ellas -que confío que también esperan que nuestro país salga adelante - mantengan la solidaridad de cuidarse unos a otros", planteó Siches.

"Eso también requiere coherencia política de cada una de las personas que participan en las manifestaciones sociales", afirmó.

"No tenemos certezas sobre el riesgo de contagios en tornos a manifestaciones abiertas, solamente tenemos las experiencias de Estados Unidos, con las protestas por la muerte de George Floyd, pero tenemos que ser precavidos. Ese ha sido el llamado de nuestro Colegio durante toda la pandemia y no va a cambiar al calor del plebiscito", sentenció.

EMPLAZAMIENTOS A JADUE Y PROFESORES "NO AYUDAN EN NADA"

La presidenta del Colmed también se refirió a las declaraciones del ministro de Salud, Enrique Paris, quien ayer lunes, durante el balance diario por la epidemia en Chile, aseguró que quienes convocaron la masiva manifestación del domingo en Santiago serán responsables si existe un brote de Covid-19 en las próximas semanas.

"Si en 14 días más nosotros tenemos un brote de coronavirus en Santiago, los que llamaron a manifestarse y no se preocuparon de la salud serán los responsables de ese brote, así como a nosotros nos hacen responsables a veces de lo que ocurre", puntualizó Paris, apuntando al Colegio de Profesores y al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Al respecto, Siches recordó que "siempre la responsabilidad en materia de lograr controlar la pandemia es de la autoridad sanitaria".

"Me gustaría mucho más ver a una autoridad sanitaria convocante, que logra dialogar con todos los sectores políticos, incluyendo la oposición, que empatiza con las personas que tienen rabia y descontento, y no solamente un emplazamiento público", sostuvo la doctora.

En esa línea, agregó que "este tipo de respuesta, a las que ya nos tenía acostumbrado un ex ministro de la cartera en el pasado, no ayudaban en nada y solamente crispaban mucho más el ambiente", haciendo referencia al polémico Jaime Mañalich, ex titular de Salud renunciado en junio.

PELEA POR CORREOS DEL MINSAL: "ME HA SORPRENDIDO EL ROL DE PARIS"

Finalmente, Siches criticó el rol que ha protagonizado el ministro Paris en la disputa por la incautación de los correos de Mañalich, su ex jefa de gabinete, Itziar Linazasoro, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que sigue activa ante la Corte Suprema, en el marco de la indagatoria por las muertes por Covid-19.

"Me ha sorprendido el rol que ha tenido (Paris), un poco blindando al Ministerio de Salud. Siempre él había sido muy abierto a colaborar con los distintos poderes del Estado y transparentar", manifestó la presidenta del Colmed.

"Quien nada teme puede abrir esa información y, en este contexto, todos nos preguntamos qué ocultan dentro del Ministerio de Salud y cuáles son los problemas que hay detrás, no sólo en el manejo de cifras, quizás también en materia de contrataciones", expuso.

"Esto le hace muy mal nuevamente a la fe pública del Minsal y del Gobierno y es algo que hay que resolver. Por ello, insto al Gobierno a transparentar estos mails, a dar esta información, porque si no, las sospechas que existen de los distintos actores en torno a lo que se está ocultando puede ser de mucha mayor gravedad que la que realmente se está ocultando por parte del Minsal", enfatizó.