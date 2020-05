Jefe militar: El comerciante ambulante transgrede la norma, pero estoy consciente de que debe buscar sustento

La pandemia de coronavirus ha generado un serio perjuicio en los empleos de la ciudadanía, elevando el comercio ambulante, situación que para el intendente metropolitano, Felipe Guevara, es una situación que dificulta el control sanitario en las ciudades.

Guevara sostuvo además que la legislación no ayuda, dado que el comercio ambulante es solo una falta, que conlleva una multa, pero las personas pueden continuar desarrollando la actividad.

Mientras tanto, el jefe de la Defensa Nacional en la Región de Tarapacá, Guillermo Paiva, dijo que aunque los comerciantes informales cometen una falta, entiende que requieren sobrevivir, por lo que les pidió colaboración para evitar utilizar la fuerza.

"Si bien es cierto que esta gente transgrede la norma, estoy muy consciente que esta gente también tiene que vivir, tienen una familia detrás de ellos, tienen que tener el sustento diario el cual solamente lo obtienen con este trabajo informal en la vía pública, pero a fin de evitar mayores problemas, a esta gente les pido que nos colaboren", dijo Paiva.

"Hay lugares específicos en la ciudad de Iquique en que pueden lograr mayores beneficios producto de sus ventas, es cosa de ponerse de acuerdo y la labor está apuntada en ese sentido. Hay patrullas militares, hay patrullas de Carabineros, estamos tratando que esto sea un acuerdo, no quiero disponer el empleo de la fuerza porque no es la idea", añadió el militar.

Pese a ello, solo en Iquique se retiraron a más de 300 comerciantes ambulantes de las calles y aunque no se les cursaron multas, fueron notificados para que no vuelvan a instalarse donde estaban porque la norma sanitaria lo impide.

Hortaliceras en Temuco: Hay mucha necesidad

Por otro lado, en Temuco hay conflictos entre las hortaliceras mapuche y la alcaldía debido a una ordenanza municipal que impide que estas puedan vender sus productos en el centro de la ciudad.

Para el alcalde Miguel Becker la reducción de los contagios del coronavirus en la comuna se debe a la fiscalización del comercio ambulante, lo que fue refutado por Angélica Pacheco, dirigente de las hortaliceras.

"Aquí ha bajado el contagio porque la gente se ha cuidado, se ponen máscaras, se ponen guantes, están más precavidos. Es una vil mentira del alcalde, eso lo hace para que nosotros salgamos de aquí, pero no es así como él dice", dijo la dirigenta.

"Hoy hay mucha necesidad, la gente viene a comprar aquí porque dice que no le alcanza el dinero y nosotras vendemos barato", añadió.

Economista: El Congreso ha perdido mucho tiempo

A su vez, Juan Bravo, economista de Clapes UC, planteó que las leyes que se tramitan en el Congreso apuntan principalmente a los trabajadores formales, por lo que se debe poner urgencia en medidas para el comercio y los trabajadores informales, sin perder más tiempo.

"La urgencia es a evitar que estos proyectos se entrampen y aprobarlos rápidamente. Aquí se ha perdido mucho tiempo en el Congreso, en la discusión de leyes que requieren una urgencia que se tramiten rápidamente, porque hay diferencias en términos de los montos y si bien es importante el tema del monto, lo más importante es que se entregue esa ayuda lo antes posible", comentó

"Porque o si no las personas se ven obligadas a salir y no van a acatar los llamados de la autoridad y en definitiva lo que causa eso es que no logremos controlar el virus", dijo el economista.