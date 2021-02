Joven despertó de un coma y no sabe de la pandemia de Covid-19

Un joven de 19 años despertó de un coma de 10 meses y no sabe lo que está pasando en todo el mundo por la pandemia de Covid-19, pese a haber tenido la enfermedad en dos ocasiones durante su hospitalización.

El británico Joseph Flavill sufrió un grave accidente el 1 de marzo del 2020, cuando un auto lo atropelló. En esa fecha, el Reino Unido aún no entraba a su primera cuarentena por la emergencia sanitaria del coronavirus, lo que llegaría apenas tres semanas después.

Esta semana Joseph empezó a reaccionar nuevamente y entró en un estado de mínima conciencia. Según su familia, ahora sonríe, puede mover sus extremidades y responde a comandos simples mediante pestañeos.

"No sabe nada de la pandemia porque ha estado durmiendo por 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar, pero no sabemos de cuánto se da cuenta", explicó su tía Sally a The Guardian.

Por ahora, el joven está aislado en su habitación del hospital y se ha comunicado con su familia sólo de forma virtual, debido a las restricciones por el Covid-19. Joseph contrajo esa enfermedad sin saberlo, pero se ha recuperado de ella dos veces.

De todas formas, sus familiares afirman que todavía no se ha dado el momento oportuno para detallarle lo que ocurre con la pandemia y, probablemente, le entreguen esa información una vez que puedan volver a visitarlo.

(1/3) We write this week with some amazing news on Joe! He is really engaging with all of your messages and he has started to make some really meaningful steps in the recovery process. He has been following commands, for example... pic.twitter.com/xEGwsf73R6