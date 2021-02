Joven que superó el cáncer tres veces murió por Covid-19

Aspen Deke, una joven estadounidense de 17 años, falleció este fin de semana a causa de complicaciones derivadas del Covid-19, enfermedad que la tenía hospitalizada desde noviembre. Su caso conmocionó a internet.

La adolescente había superado tres veces durante su vida un raro tipo de cáncer, la leucemia linfoide aguda que le fue diagnosticada a los cuatro años, según reveló su familia.

Sus seres queridos habían iniciado una campaña para recaudar fondos online, donde gracias a desconocidos llevan reunidos más de 10 mil dólares, casi 8 millones de pesos chilenos, con el fin de cubrir los costosos gastos médicos.

Cuando su madre y su hermano se contagiaron con el coronavirus, Aspen presentó sólo fiebre pero su caso se fue agravando y debía ser hospitalizada recurrentemente. Incluso fue conectada a un ventilador mecánico para ayudarla a respirar, pero cada día su salud empeoraba.

Sus padres simplemente piden compasión y que las personas entiendan la gravedad del Covid-19, pese a que dijeron entender que haya desconfianza y muchos no entiendan las medidas sanitarias.

"Cuando salgan a la calle, usen sus mascarillas, protejan a la gente, lávense las manos (...) Sólo piensen en los demás", señalaron en Fox.

We are sad to announce that our camper Aspen passed away on Saturday. Our hearts go out to the Deke family. ❤ Aspen’s Army: https://t.co/2QuY9HwMZh pic.twitter.com/JPzlbuddJg