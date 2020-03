La OMS pidió a todos los países extremar medidas ante el coronavirus

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a todos los países del mundo extremar las medidas frente a la pandemia del coronavirus Covid-19.

"La OMS continúa recomendando que aislar, probar y tratar cada caso sospechoso, y rastrear cada contacto, debe ser la columna vertebral de la respuesta en cada país", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.

"La OMS sigue pidiendo a todos los países que implementen un enfoque integral, con el objetivo de frenar la transmisión # COVID19 y aplanar la curva (de contagios)", agregó.

"WHO continues to recommend that isolating, testing and treating every suspected #COVID19 case, and tracing every contact, must be the backbone of the response in every country. This is the best hope of preventing widespread community transmission"-@DrTedros #coronavirus