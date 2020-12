La ONU pide unidad ante la pandemia y la crisis climática en 2021

El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló este lunes a la pandemia del coronavirus y la crisis climática como los grandes desafíos para 2021 y reclamó al mundo unidad para hacerles frente.

En su mensaje de fin de año, Guterres resumió el 2020 como "un año de adversidades, tragedias y lágrimas", pero destacó que termina con "rayos de esperanza" en forma de solidaridad entre la gente, de trabajadores de primera línea que lo dan todo, científicos que desarrollan vacunas en tiempo récord y países que asumen nuevos compromisos contra el cambio climático.

"Si trabajamos juntos, en un espíritu de unidad y solidaridad, estos rayos de esperanza pueden llegar a todo el mundo. Esa es la lección de este año tan difícil", señaló el diplomático portugués.

"Tanto el cambio climático como la pandemia de Covid-19 son crisis que solo podemos abordar desde la unidad, como parte de una transición hacia un futuro inclusivo y sostenible", insistió en un mensaje en vídeo publicado este lunes por Naciones Unidas.

