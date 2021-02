La vacunación masiva llegará en cinco días más a las localidades más apartadas de Aysén

A las 09:00 de la mañana de este miércoles se inició el proceso de vacunación masiva contra el Covid-19 en la Región de Aysén. Doce mil vacunas del laboratorio Sinovac arribaron el lunes a Balmaceda y en poco más de 24 horas, 7.000 de ellas se distribuyeron desde Guaitecas, por el norte, hasta Villa O'Higgins, por el sur, para que estuviesen disponibles, principalmente, en las capitales de las 10 comunas.

Por razones lógisticas y por las particularidades propias del territorio aysenino, hay localidades más apartadas -por ejemplo Melimoyu, en la comuna de Cisnes; El Gato, en la comuna de Coyhaique; y Fachinal, en Chile Chico- que recibirán a los equipos médicos encargados de la inmunización a partir del próximo lunes 8 de febrero.

VOCES DE LOS NONAGENARIOS

En la Región de Aysén hay 516 adultos mayores que superan las nueve décadas de vida, rango etario priorizado para esta primera jornada de vacunación.

"Hay que hacerlo para evitar que vengan enfermedades más grandes. Yo tengo 97 años, y todavía hago mis cosas", comentó tras su vacunación la señora Carmen Jara.

En Coyhaique urbano son tres los recintos, de un total de 42 a nivel regional, donde se realizará durante los próximos días la inoculación de los adultos mayores.

Hernán Ramírez Piña, de 96 años, médico y retirado profesor titular de la Universidad de Chile, llamó a los adultos mayores a no temer a la vacuna: "No hay que tener ningún reparo, porque está demostrado que esto es valioso; se ha demostrado en otros países, donde no ha habido reacciones importantes".

La vacunación "es recomendable desde todo punto de vista", señaló don Hernán.

"Yo soy fiel a las vacunas y (ésta) es la esperanza; de todas maneras: nos va a ir a todos muy bien, gracias a Dios. Además que salió tan rápido, así que felices y contentos", señaló Úrsula, una de las primeras en llegar a la Escuela Víctor Domingo Silva de Coyhaique para recibir la vacuna Coronovac.

UNA VACUNA QUE TRAE ESPERANZA

En el extremo sur de la Región de Aysén, 10 personas fueron vacunadas en Villa O'Higgins y otras 110 en Cochrane, en la Escuela Teniente Merino y en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores. En dicho recinto, los abuelitos y abuelitas han debido enfrentar la pandemia aislados de sus seres queridos.

"Llevamos un largo proceso de cuarentena, los adultos mayores no han podido salir de la residencia, han permanecido solo dentro del establecimiento y están un poco angustiados. Esta vacuna nos da esperanza de que ellos, en un tiempo más, puedan salir a ver a sus familias", indicó Iván Silva, encargado del ELEAM "Los Arrieros"

En esta primera jornada, según la información entregada por el Ministerio de Salud, se realizaron 2.672 vacunaciones, lo que equivale a un 38,17 por ciento del total de dosis estimadas para ser suministradas dentro de los siguientes ocho días.