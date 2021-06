Las claves de Rapa Nui para llevar 14 meses sin brotes de Covid-19

Durante la jornada de este viernes se llevó a cabo el encuentro "¿Cómo es que Rapa Nui ha estado 14 meses sin brotes de Covid-19?", organizado por la Universidad de Chile y el municipio local, en donde participó el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa y el director del Hospital Hanga Roa, Juan Pakomio Bahamondes, quienes comentaron cómo es que se ha podido manejar la pandemia en la isla y llevar 14 meses sin brotes de contagios hasta la fecha.

Durante la jornada, las autoridades explicaron que la estrategia sanitaria de la isla se centró en trabajar en comunidad y de manera coordinada junto a la población, en donde se han enfocado los esfuerzos en dos conceptos ancestrales del lugar: Tapu y Umanga.

El alcalde Pedro Edmunds señaló que desde el 16 de marzo de 2020, cuando recién se estaban conociendo los primeros casos de Covid-19 en el país, es que decidieron tomar medidas de manera inmediata.

El Tapu y Umanga

"'Tapu' es una obediencia absoluta a las leyes y a las normas, a convivir en el autocuidado. Nosotros hemos estado así por más de 14 meses, autocuidándonos y sustentándonos. Hemos iniciado muchas actividades para garantizar la autosustentabilidad de la comunidad", manifestó el jefe del municipio.

En cuanto al concepto 'Umanga', el alcalde explicó que significa "Yo te ayudo, tú me ayudas, y entre los dos ayudamos a otros, sin pensar de qué me vas a pagar. El 'Umanga' es algo que nace de colaborar y de apoyar más allá de lo que en el continente se conoce como ollas comunes: tiene que ver con empatía, con cariño, con entendimiento. No mirar las apariencias ni las diferencias".

Por su parte, el director del Hospital Hanga Roa, Juan Pakomio, afirmó que los resultados obtenidos de cero contagios al día de hoy, se dieron por "el trabajo en conjunto, el poder ponerse de acuerdo entre las instituciones, el Gobierno local y otras entidades públicas, más el aporte necesario de la comunidad".

Respecto del proceso de vacunación, el director explicó que Rapa Nui "fue complejo para nosotros por la desconfianza que existe en la comunidad. Tuvimos que hacer puntos de campaña y vacunar a personas significativas de la comunidad. Actualmente, tenemos a un 50 por ciento de la población con primera dosis y personas con segundas dosis estamos recién llegando al 40 por ciento".