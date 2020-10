El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reafirmó los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien mostró sus dudas sobre la veracidad del robo de computadores desde la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, en el marco de la investigación iniciada a raíz de la querella contra el Presidente Piñera, Jaime Mañalich y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga por las muertes en pandemia. "Lo menos que una autoridad puede hacer es todo por transparentar que tiene los datos, que los entrega y que esos datos no estaban en esos computadores. Lo contrario es imaginarse que el país no se pregunta y que no tiene una mirada frente a tanta alteración de datos-realidad que la gente vive y sufre hoy día", sostuvo el también administrador público en El Primer Café.

