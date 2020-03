Mañalich advierte que Cathy Barriga pudo cometer un delito al informar sobre fallecida por Covid

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que revelar información sobre los decesos en el marco de la crisis por el coronavirus es un delito que puede ser perseguido por los organismos pertinentes, esto por la ley de derechos y deberes de los pacientes.

El titular de Salud respondió así ante la polémica generada por la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien en un despacho televisivo de este lunes dio a conocer que una vecina de la comuna se convirtió en la segunda víctima fatal del brote de la enfermedad, antes que lo comunicara oficialmente la autoridad sanitaria.

"No tenemos posibilidad legal alguna de entregar información de personas concretas a ninguna otra persona ni autoridad, si lo hiciéremos sería un delito. Y si esa persona, incluso si es un alcalde, revela esa información, sea como sea que la haya adquirido, también comete un delito perseguible por la ley", dijo el secretario de Estado.

"La ley de derechos y deberes del paciente sigue completamente vigente por el valor de la confidencialidad. Ello implica que las personas que pueden saber de un caso determinado, con nombre y apellido, son el paciente, sus familiares cercanos, su equipo médico tratante, la seremi de Salud, por la notificación obligatoria sobre ese caso y bajo orden del fiscal, como ya tenemos la orden, la entrega a organismos policiales definidos", añadió Mañalich.

Además, el ministro planteó que la información debe ser entregada de forma pública luego que la familia de la víctima esté enterada de la situación.

"Cuando aparece un fallecimiento a nosotros nos gustaría que fuera la autoridad sanitaria local, seremi local, que, garantizando que el informe es cierto y que la familia esté debidamente informada, la noticia se haga pública y no producir el tremendo dolor que significaría que una persona se enterara por un canal de televisión y resulta que nadie le ha informado por vía formal y adecuada como, por demás, está prescrito en la ley", agregó.

Barriga: Que me denuncie a la justicia

La alcaldesa de Maipú no tardó en reaccionar tras los dichos del ministro Mañalich y en tono desafiante lo invitó a denunciarla a la justicia.

"Si el ministro señala que aquí se ha cometido un delito, que me denuncie a la justicia. Para mi un delito es no ser transparente y no entregar información fidedigna y veraz de manera rápida", planteó Cathy Barriga en su cuenta de Instagram.

Además, la jefa comunal descartó haberse saltado los protocolos al informar de este deceso y acusó a Mañalich de mentir.

"Cuando el hospital me informa a mi, los protocolos ya se cumplieron, primero se le informa a la familia, luego al ministerio y después de eso a la autoridad local. Por lo que el ministro miente al señalar que la familia podría enterarse por la prensa", añadió la jefa comunal.