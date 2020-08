Más de 600 fiscalizaciones y 22 sumarios sanitarios, las cifras de la primera jornada de cuarentena en Ovalle

Iniciada la cuarentena total en la capital de la Provincia del Limarí, las autoridades regionales, quienes tuvieron la oportunidad de recorrer las calles verificar que lo planificado con anterioridad se cumplieran, realizaron sus evaluaciones con respecto a esta primera jornada de confinamiento.

El Gobernador de la provincia del Limarí, Iván Espinoza destacó la buena coordinación con las diversas instituciones involucradas en la estrategia para generar el control tanto al interior como el exterior de la comuna."Hemos recorrido todos los puntos de control de acceso a la ciudad de Ovalle, constatando un buen funcionamiento de acuerdo a lo planificado" sostuvo.

Otro factor destacado durante esta jornada es la baja ostensible de la movilidad en las calles de la comuna, esto si se compara con los días previos o fin de semanas anteriores.

El jefe de la defensa nacional en la región, General Pablo Onetto, sostuvo que "se pudo apreciar muy poca gente, por no decir casi nadie en las calles, una movilidad bastante baja, mi percepción es una disminución de entre un 80 a 90 %, porque realmente las calles estaban vacías".

Ahora también hubo ovallinos que incumplieron las normativas establecidas, así da cuenta las cifras entregadas desde la Seremi de Salud donde se registran un total de 55 inspecciones en instalaciones, la fiscalización de aproximadamente 600 personas y se cursaron 22 sumarios sanitarios.

Alejandro García, Seremi de Salud de la región indicó que estas multas se deben "principalmente por no contar con permiso de desplazamiento, no uso o mal uso de la mascarilla y en instalaciones por no contar con el permiso único colectivo".

Desde el viernes en la noche se han reforzado los equipos fiscalizadores en la comuna de Ovalle para evitar situaciones como las vividas en La Serena y Coquimbo, donde el confinamiento y el comportamiento de las personas no ha sido el más adecuado, lo que incluso ha llevado a endurecer las medidas a quienes incumplan la cuarentena.