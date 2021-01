Más problemas en Curicó: Brote en la cárcel y alta demanda de urgencia en el hospital

La Seremi de Justicia del Maule confirmó que al menos 29 internos del módulo 3 de la Cárcel de Curicó se encuentran positivos para Covid-19.

El número de afectados por el brote en el recinto penitenciario podría aumentar, ya que aún faltan los resultados de 37 exámenes PCR aplicados.

"Son 29 casos positivos hasta ahora, faltan los resultados de otros PCR que se aplicaron, por lo que puede aumentar la cantidad. Los internos están aislados en el módulo y descartamos un traslado a otros recintos penales", dijo el seremi Germán Verdugo.

SSM niega colapso de Hospital de Curicó

Por otra parte, el Hospital de Urgencia de Curicó comenzó el traslado de pacientes debido al aumento de contagiados Covid en la comuna, que presenta un promedio de 60 casos diarios.

"Para no colapsar la red asistencial, estamos derivando hacia otros hospitales y el Hospital de Talca, para articular a los pacientes que no pueden ser ventilados. No hay colapso", aseguró Margarita Aliaga, subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud del Maule (SSM).

Desde el recinto indicaron que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está a un 90 por ciento y ya se han trasladado a cinco personas al Hospital Regional de Talca.

Las situaciones de la cárcel y el hospital se dan en medio de la preocupación por un posible brote de la "variante británica" en la ciudad.