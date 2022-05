Médico internista llama a poner foco en salud mental del personal sanitario ante "importante agotamiento"

El médico internista Juan Carlos Said, máster en Salud Pública del Imperial College del Reino Unido, llamó al Ministerio de Salud a poner el foco en la salud mental del personal sanitario, que ha vivido y sigue afrontando un escenario de "estrés y agotamiento" a causa de la pandemia de coronavirus, que ya cursa el tercer año en el mundo.

"Un fenómeno a nivel mundial es que han aumentado notoriamente las cifras de agotamiento crónico del personal de salud, especialmente los que están en primera línea (...) médicos que están pensando en dejar de trabajar como médicos de aquí a dos años", sostuvo Said en conversación con El Diario de Cooperativa.

Por ello, "es uno de los temas que debería abordar el Ministerio de Salud, poner énfasis en la recuperación de la salud mental del personal de salud, que se ha visto muy golpeado en esta pandemia", crisis que "ha generado un estrés muy importante y un agotamiento, y es preocupante".

"No ha sido sólo un problema en el personal de salud, sino también a nivel país, y es un tema que históricamente hemos postergado y dado menor atención que a otras enfermedades", puntualizó.

"MOMENTO DE REFORZAR LA COMUNICACIÓN DE RIESGO"

En paralelo, sobre la situación actual del Covid en nuestro país, apuntó que "ha habido un aumento significativo de casos, 35% en la última semana, y de positividad, y por otro lado, hay una fatiga y cansancio en la población, que es entendible, sumado a una mayor lentitud en la aplicación de la cuarta dosis, nuestro refuerzo antes de invierno para prevenir la enfermedad grave".

En este escenario, aseguró que el Minsal debe priorizar la comunicación de riesgo.

"No se puede hacer la misma comunicación que hace uno o dos años (...) no todo puede ser Covid todo el día, todos los días, debemos entrar a una fase donde hay que adaptar la comunicación según la gravedad de la situación", planteó, sin embargo, a diferencia de hace un mes, "hoy han aumentado los casos y es momento para aumentar la frecuencia y reforzar la comunicación de riesgo".

En el plano general expuso que "es muy cierto que esta pandemia no va a tener una fecha de término, es probable que se prolongue por un tiempo, vamos a tener un virus que se va a convertir en algo parecido a la influenza, un virus que circula constantemente pero cuyo impacto en la sociedad vamos a ir reduciendo", ejemplificando con que, "si el 2020 y 2021 tuvimos que hacer cuarentenas porque nos enfrentamos a un virus que no conocíamos y no teníamos vacunas, hoy tenemos un virus que está circulando y para el cual tenemos vacunas".