Médico recuperado de Covid-19 atribuyó mejoría a tratamiento con plasma

El doctor Andrés Mesa, integrante de la Unidad de Emergencia del Hospital San Antonio, relató en Una Nueva Mañana en Cooperativa cómo se recuperó del Covid-19 con un tratamiento de plasma, el cual dijo que "para mí fue la opción de aferrarme a la vida".

El médico cirujano de 41 años recibió una transfusión de plasma hiperinmune, el cual es parte de una iniciativa de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), y luego se recuperó.

"Estuve hospitalizado en una clínica en la UCI, en el estado más grave que se puede llegar a estar, y efectivamente luego de recibir el tratamiento con el plasma la noche del 26 de abril, en la mañana del 27 de abril me sentía muy bien, es decir el 26 de abril estaba muy débil, con fiebre, muy afectado, sentía que me estaba muriendo en ese momento y no solo que me estaba muriendo sino que no me quedaba más energía para luchar", detalló.

El tratamiento consiste en que un donante que ya tuvo coronavirus dona su sangre de la cual se sacan los anticuerpos que generó la persona para ser implantado en el paciente y que este pueda dar una respuesta inmunitaria transitoria.

Mesa recalcó que este tratamiento no es para todos los contagiados, sino solo para los que están en estado crítico. "El 80 por ciento de los pacientes con coronavirus va a tener síntomas leves, ellos no recibirían plasma, el 20 por ciento estaría en una condición más grave y el 5 por ciento en una condición crítica, posiblemente este 5 por ciento va a recibir el plasma y va a tener la chance que le cambie el pronóstico de morir a vivir", indicó.

Todo acompañado de las condiciones previas del paciente, su edad y el pronóstico y recalcó que este no es un tratamiento "innovador", ya que ha sido utilizado en otras emergencias sanitarias.

"Estaba en una condición en que en verdad pasó varias veces por mi cabeza que me iba a morir, o sea no es algo que uno se imagina, yo como médico que estaba en la urgencia respiratoria veía como se nos morían los pacientes por esto mismo, entonces tenía la plena conciencia de que mi evolución no estaba siendo buena. Para mí fue la opción de aferrarme a la vida", concluyó.