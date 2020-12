Ministro Paris descarta que Chile esté en la segunda ola

El ministro de Salud, Enrique Paris, descartó este sábado que Chile haya entrado a la segunda ola de contagios por coronavirus, pese al aumento de casos detectados en los últimos días.

La autoridad manifestó que "hay que recordar que el 12, 13 de junio la cantidad de casos era de 7 mil casos diarios, no de 2.500 como tenemos ahora. Eso no significa que no estemos preocupados, estamos muy preocupados, y hemos hecho llamados reiterados a la población a que se cuide".

"Las cifras no son iguales a la de la primera ola, pero sí puede producirse una segunda ola si la población no toma en cuenta las medidas de lavado de manos, mascarilla, distanciamiento físico, evitar las fiestas clandestinas y respetar el toque de queda. Eso es lo que hemos pedido, la vacuna no es, todavía, la solución. Vamos a tener vacunada al 80% de la población a fines de junio", puntualizó.

Así, agregó, "si se produce una segunda ola, sin lugar a dudas lo vamos a reconocer".

Este sábado el país alcanzó un nuevo peak de casos en cinco meses al detectar 2.564 nuevos contagios en un día.