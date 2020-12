El ministro de Salud, Enrique Paris, defendió la decisión de habilitar un "permiso de vacaciones" que autoriza viajes interregionales a partir de la Fase 2 del Plan "Paso a Paso". Ante preguntas de la prensa en el reporte televisado de este miércoles, el secretario de Estado aseguró que "va a ser un permiso bastante controlado", y enfatizó que "la gente tiene derecho a salir de vacaciones, a ir a regiones a ver a sus familiares, a tener unos días de libertad, ya que hemos estado sometidos a mucho estrés". El secretario de Estado indicó que la medida fue validada por el Consejo Asesor del Minsal, en el entendido de que "también la salud mental es muy importante". En esta epidemia de coronavirus, apuntó, "estamos velando por la salud; no sólo la salud física, sino también la salud mental, y no le podemos negar a la población la posibilidad de salir, siempre que cumplan las medidas sanitarias que tantas veces hemos repetido". Ante la insistencia sobre los fundamentos de la decisión -que coincide con un aumento de 45 por ciento en los contagios en la Región Metropolitana, y se da a 24 horas de la confirmación sobre la presencia de la "variante británica" en Chile-, Paris sentenció: "No sé cuál podría ser un motivo epidemiológico para permitir o no permitir vacaciones. En cuarentena no se puede, ese criterio epidemiológico es bastante claro, y vamos a reforzar la vigilancia epidemiológica en los lugares donde más gente va a vacacionar".

