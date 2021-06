Ministro Paris: Lo más probable es que tengamos que vacunar año a año contra el Covid

El ministro de Salud, Enrique Paris, anticipó que "lo más probable" es que la población deba vacunarse "año a año" contra el Covid-19, y por ello, el Gobierno dio inicio a negociaciones para adquirir más dosis de cara al 2022.

La autoridad sanitaria reafirmó en el último balance de la pandemia que se deben mantener las medidas de autocuidado, a pesar de las bajas de algunos indicadores sanitarios en los últimos días.

"Lo más probable, además, es que tengamos que seguir vacunando año a año", apuntó, y por lo mismo, adelantó que "el Gobierno y el Presidente se han preocupado de este tema y ya se están negociando vacunas para el próximo año, sea quien sea el gobierno que continúe gobernando en Chile", consignó La Tercera.

Paris insistió en que "no pensemos que vamos a eliminar el virus, eso no es así, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Y si de repente se observan cifras más bajas, a la semanas o pocos días vuelve a aparecer una variante o nuevos casos".

"Este virus va a permanecer y eso es inevitable -reafirmó- Las vacunas podrán variar, podrán ser perfeccionadas, vamos a tener que seguir vacunando, pero no pensemos que el virus va a desaparecer".