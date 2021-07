Minsal: Con retorno seguro y un 90% de vacunados deberíamos estar protegidos para una tercera ola

El asesor de Redes Asistenciales, Tomás Regueira, planteó que un retorno a las libertades "de forma inteligente" y con un 90 por ciento de la población vacunada, Chile podría estar protegido frente a una tercera ola del Covid-19, cuyas variantes amenazan a diversos países.

Según cifras del Ministerio de Salud, el país cuenta con un 77 por ciento de vacunados con segunda dosis y 85 por ciento con la primera.

Regueira planteó que "si somos capaces de hacer un retorno a las libertades en forma inteligente, segura, no atarantada y que se logre realmente llegar al 90 por ciento de la población total vacunada, deberíamos estar protegidos para una tercera ola"

"Necesitamos -agregó- generar conciencia e estas dos millones de personas, mayores de 20 años que, teniendo acceso a una vacunación gratuita, segura, universal, siguen sin querer vacunarse", publicó este sábado El Mercurio.

A diferencia de Chile, sostuvo el experto, "Europa rebota porque tiene variantes, pero también porque relajó sus medidas de precaución demasiado rápido. Bares, partidos de fútbol, conciertos, eventos sociales, todos sin mascarilla", sumado a que "ningún país europeo tiene más de un 70% (de vacunación)".

El ex presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) plantea que "estamos completamente armados, listos, para responder en caso de que, Dios no quiera, tengamos una tercera ola, por variante o por la razón que fuere. Tenemos un plan desarrollado para una tercera ola que esperamos no ocurra".

Para el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, "si la vacuna no responde bien a la variante Delta en términos de protección, podríamos llegar a tener un peak de contagio. No basta con el porcentaje (de vacunados)".

"No hay que pensar que con la vacuna se acabó el problema" remarcó Sánchez quien opina que con la apertura de fronteras "estamos siendo arriesgados".