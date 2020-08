Minsal decretó cuarentena para Ovalle

La intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, confirmó que la ciudad de Ovalle retrocederá en el Plan "Paso a Paso" y comenzará nuevamente una cuarentena el próximo viernes 21 a las 22:00 horas.

"Si bien en un comienzo y producto de todas las medidas que se adoptaron se tuvo un éxito y cifras positivas y logramos contener el aumento de contagios, durante las últimas semanas hubo un aumento sostenido y constante de los casos y hoy alcanzamos el 20 por ciento de positividad en esta comuna", detalló la autoridad.

Claudio Rentería, alcalde de Ovalle, recordó que las primeras gestiones en las que solicitó la cuarentena se remontan al 1 de junio.

"Hay que ser bien sincero. La pedí en su oportunidad y no se me otorgó. Se implementó un plan especial que me pareció muy bien, pero verdaderamente hay que sumar y mirar el futuro con mucho optimismo. Hago las gestiones, pero al final del camino este miércoles la autoridad sanitaria decretó la cuarentena", señaló Rentería.

El confinamiento comenzará este viernes 21 cuando el reloj marque las 22:00 horas.

Rubén Quezada, presidente regional del Colegio Médico La Serena, expresó que "llama poderosamente la atención que habiendo sostenido una reunión el día de ayer con la intendenta, alcaldes y autoridad sanitaria no se haya hecho presente la inminencia de una cuarentena decretada por el poder central".

Entre La Serena, Coquimbo y Ovalle, las únicas tres comunas de la región con cuarentena, se suman 944 los casos activos de Covid-19.