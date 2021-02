Minsal inició sumario contra la alcaldesa de Molina por participar en protesta tras corte de luz

La Seremi de Salud del Maule inició una investigación sumaria contra la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo (DC), por acompañar a vecinos en una protesta motivada por el corte del suministro eléctrico que afectó a la comuna -en cuarentena total por el coronavirus- tras el sistema frontal del pasado fin de semana.

La jefa comunal es indagada por no portar permiso de desplazamiento, haber participado de una manifestación que superó el aforo permitido en la comuna -que se encuentra en fase 1 del plan "Paso a Paso"- y no respetar el distanciamiento físico.

"Aunque estemos en cuarentena, como primera autoridad somos de primera línea y tenemos que estar donde la gente nos necesita", se defendió la alcaldesa.

Aludiendo a los comicios municipales del próximo 11 de abril, donde aspirará a la reelección, Castillo aseguró que "este tema tiene que ver con el proceso de elecciones que viene, no con otra cosa".

"No le cuesta nada a la Seremi de Salud llamarme, ponerse de acuerdo conmigo, decirme: 'Alcaldesa, que pasa con esta manifestación', pero venir y llegar con tres funcionarios de la Seremi de Salud y dos patrullas de Carabineros a notificarle a la alcaldesa de un sumario sanitario... Si eso no es show, no sé qué nombre ponerle", apuntó.