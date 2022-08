Minsal reporta casi 50 mil casos activos de Covid-19

El Ministerio de Salud informó este sábado 11.664 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 14,71 por ciento en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 82.867 exámenes, entre PCR y test de antígeno.

Actualmente, 49.566 pacientes se encuentran en etapa activa de la enfermedad.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 14 y 33 por ciento para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, cuatro regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y dos lo hacen en las últimas dos semanas.

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son O'Higgins, Antofagasta, Araucanía y Coquimbo.

En tanto, la región de Arica tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Los Ríos, Tarapacá y Atacama.

En cuanto a los decesos, de acuerdo con la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 31 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 59.961 en el país.

A la fecha, 159 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 107 están con apoyo de ventilación mecánica.

Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 237 camas críticas disponibles.

UN ESCENARIO PREOCUPANTE

Felipe Elorrieta, jefe del grupo epidemiológico matemático de la Usach, explicó que "efectivamente estamos en un escenario que es preocupante, estamos dentro de la quinta ola de contagios, la que ha durado ya más de tres meses, y estamos registrando los valores máximos dentro de esta ola".

"Hoy día, por ejemplo, tenemos 11.600 casos, mil más que el sábado pasado y eso es preocupante, tal vez la mejor noticia que hay es que el R efectivo, que es nuestro indicador que nos permite ver cómo va acelerando el contagio en los últimos días, se ha mantenido relativamente estable", puntualizó.

Mientras que el jefe de infectología de Clínica Dávila, Roberto Olivares, indicó que "afortunadamente y gracias a la vacunación masiva que hemos tenido en nuestra población, la cantidad de pacientes graves es proporcionalmente bastante baja, y los pacientes que están ocupando camas UCI o necesitan ventilación mecánica invasiva, son bastante menos en relación con la cantidad de casos totales".

"Eso por supuesto que da pie a que se insista por parte de la autoridad -que yo creo que está al debe- de generar una conciencia en relación con las personas que todavía no se vacunan, porque claramente vemos que los pocos pacientes que están llegando a las UCI son pacientes que o no están vacunados o que no han completado sus dosis de refuerzo", agregó.

En el país hay 1,7 millones de personas rezagadas de la cuarta dosis -segundo refuerzo-.