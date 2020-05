Mujer de 70 años denunció los problemas para cobrar la pensión de su madre de 100 años

Una mujer de 70 años denunció mediante una carta titulada "Quédate en Casa", enviada a un matutino, los problemas que tuvo para cobrar la pensión de su madre que tiene 100 años.

"Soy una anciana de 70 años que cuido a mi madre de 100. Ella recibe 170.000 pesos de pensión. Por algunas fallas que se produjeron en la entrega de los cheques, estos no llegaron a su destino. Luego de una larga fila en la calle y posterior espera dentro del establecimiento del IPS, me resolvieron el problema con dos documentos distintos", comienza la misiva a El Mercurio firmada por Victoria Nieto.

Posteriormente relata que luego debió hacer otra fila en un banco y después tenía pendientes otras dos filas en otro banco, para recién dentro de tres días hábiles volver a hacer otra fila para conseguir el pago.

"He intentado, lo prometo, pero me desmoralizo solo de ver la interminable fila de dos cuadras. ¡Claro, guardando la distancia social! Que juzgue el lector. Cuatro filas de una a dos horas para cobrar la triste pensión. ¿Estaré contagiada a esa altura? Si es que me resiste la columna", añade el texto que termina con la frase: "'Quédate en casa' parece un chiste".

Tras el contacto de Cooperativa, el IPS dijo que ubicó a la denunciante y le entregó una solución, como lo comentó el jefe del Departamento de Comunicaciones del IPS, Pedro Vallette.

"Para la señora Victoria y para personas que están en similar situación se ha implementado una solución en este tiempo que consiste en promover que las personas optan por el depósito electrónico. Más de 550.000 personas beneficiarias ya han sido pasadas al depósito electrónico. Nos contactamos con la señora Victoria y efectivamente aplicamos esta solución inmediatamente", dijo el encargado.

"Hay mucha gente que tiene otras formas de pago, por ejemplo, órdenes de pago por correo a domicilio, que es un sistema antiguo que mucha gente hace tiempo no ha optado por cambiarlo, entonces nosotros estamos instando, promoviendo, que las personas opten por otras formas de pago que son más eficientes, más expeditas, y este es el caso de la señora Carmen Victoria", añadió.

Quienes se encuentren en una situación similar a la de Victoria Nieto también pueden acceder a la asistencia del IPS.

"Quién desea hacer eso tiene que primero tener una cuenta, una cuenta rut u otra cuenta. En el sitio web de Chile Atiende las personas pueden cambiar su forma y modalidad de pago y ahí se pueden cambiar a pago electrónico. Esa es una de las maneras de hacerlo para no tener que ir a una sucursal para hacer este trámite, pero justamente el llamado es a ese, eso evita hacer filas, eso simplifica el pago", agregó Vallette.

Para ayudar a un familiar adulto mayor a cobrar su pensión, a propósito también de las nuevas cuarentenas, está la figura del apoderado para iniciar la solicitud autorización de 1 apoderado se debe ingresar el requerimiento a través de formulario web en Chile Atiende, o escribir en las redes sociales de IPS o Chile Atiende o llamar al número 600 4400040.