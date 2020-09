Navarro denunció en Fiscalía al gobernador de Concepción: Fiscalizó estando infectado

El senador Alejandro Navarro presentó una denuncia para que la Fiscalía investigue el contagio de Covid-19 del gobernador de la Provincia de Concepción, Julio Anativia, ante un posible quebrantamiento de protocolos de la autoridad por haber realizado fiscalizaciones en momentos en que incubaba el virus.

"La situación que ha involucrado al gobernador de Concepción no puede ser minimizada, es un hecho gravísimo: los fiscalizadores deben tener presente de que al momento de ejercer su función deben brindar seguridad y jamás ser un vector de Covid-19", argumentó Navarro.

"Hemos hecho una denuncia criminal a la Fiscalía para que se investigue si había protocolos; es decir, si los fiscalizadores cumplen un protocolo para salir a la calle a fiscalizar teniendo muy claro que no son portadores y no tienen Covid-19. Si ello no se cumple, hay una responsabilidad administrativa", afirmó.

"Ningún asidero jurídico"

Según lo comunicado por el Gobierno, Julio Antivia presentó síntomas la mañana del sábado e inmediatamente se realizó el test. Esa misma noche del 19 de septiembre se notificó que era positivo a Covid-19 e ingresó a cuarentena.

La seremi de Gobierno del Biobío, Francesca Parodi, comentó que el senador, "como ciudadano, tiene el derecho a presentar las acciones que él crea necesarias".

Sin perjuicio de ello, "nosotros vemos que no tiene absolutamente ningún asidero jurídico. Eso lo tendrá que determinar la Fiscalía en este caso; si es ahí donde presenta la denuncia".

"Hago un llamado a sumar, estamos en medio de la pandemia donde estamos todos siendo actores que jugamos un rol fundamental", cerró Parodi.

