"Nos preocupa mucho Coquimbo": Evalúan nuevas medidas por incumplimientos a la cuarentena

A un mes de iniciada la cuarentena obligatoria en la conurbación La Serena y Coquimbo, las autoridades regionales realizaron un negativo balance de la situación que se vive en ambas comunas desde que se inició el confinamiento.

Si bien se ha podido apreciar una baja en casos positivos en La Serena, en Coquimbo ocurre todo lo contario, con un aumento en la positividad que ha quedado reflejada en las cifras entregadas en los últimos días.

"Hay una diferencia notable en las comunas. Nos preocupa mucho Coquimbo. Hemos conversado con los alcaldes y el jefe de la defensa para evaluar nuevas medidas y fortalecer otras para tener mejores resultados. Les pedimos que tomen las medidas y la importancia de esta cuarentena", indicó la intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto.

Además, la primera autoridad regional mostró su preocupación por las altas cifras de detenidos por no cumplir las normativas sanitarias en estas ya cuatro semanas de confinamiento, la cual supera los mil 600.

"Esto representa al doble de los detenidos en comparación a otras comunas que viven la misma situación que nosotros", sostuvo Pinto.

Hoy los mayores focos de contagios se encuentran en los sectores de Tierras Blancas y la Parte Alta en la comuna de Coquimbo, ante lo cual el alcalde de la comuna, Marcelo Pereira, indicó que no se descarta endurecer las medidas en esos sectores, afirmando que "no estamos dejando de lado la posibilidad de crear un cordón sanitario, en caso de tener una situación de no retorno".

Con respecto a las otras cifras entregadas en el balance, se informó que se han entregado un millón 600 mil permisos temporales o salvoconductos durante el periodo de cuarentena, más de un millón y medio de personas han sido fiscalizadas en la conurbación, y se han cursado 974 sumarios sanitarios.

Finalmente el jefe de defensa, general Pablo Onetto hizo un llamado a mantener y respetar la medidas sanitarias adoptadas porque "se ha visto un relajamiento de las personas en las áreas cercanas a sus domicilios, donde se ha visto a grupo de personas reuniéndose y compartiendo en espacios públicos, lo que va en contra de mejorar las cifras en la zona".