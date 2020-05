Ñuble: Comuna de Portezuelo confirmó su primer caso de coronavirus

Este jueves se confirmó el primer caso positivo de coronavirus en Portezuelo, una de las tres comunas que se mantenían libre de la enfermedad en la Región de Ñuble.

Se trata de una mujer que llegó con sintomatología al Centro de Salud Familiar, tras lo cual fue derivada a Chillán, donde ratificaron el porte de la enfermedad.

"La contagiada tuvo contacto con personas de Chillán y Concepción, y no se tomaron las medidas preventivas", explicó el alcalde René Schuffeneger, quien reforzó el llamado "a que las personas se cuiden, y a quienes no son residentes a que no vengan de otras partes".

La gobernadora de la Provincia del Itata, Rossana Yáñez, detalló que "la paciente se encuentra en cuarentena total en su domicilio y, en paralelo, se activó el seguimiento epidemiológico a su círculo familiar y social".

"No hay que echarle la culpa al empedrado"

En tanto, el intendente Martin Arrau, desestimó las críticas que relacionaron este contagio al levantamiento del cordón sanitario en Chillán. "No hay que echarle la culpa al empedrado, las responsabilidades son individuales, ya sea en nuestros lugares de trabajo, en el traslado o cuando vamos de compras".

Desde hoy, Cobquecura y Trehuaco son las únicas comunas que se mantienen libres de coronavirus en Ñuble.