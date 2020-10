OMS: Europa vuelve a ser epicentro del Covid-19, pero puede evitar confinamientos

Europa, que ha llegado a registrar más de 200.000 casos de Covid-19 diarios en jornadas pasadas, es nuevamente el epicentro global de la pandemia, pero todavía pueden tomarse medidas para evitar recurrir otra vez a los confinamientos, señalaron este lunes desde la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Europa vuelve a ser epicentro de la enfermedad, pero aún podemos darle la vuelta a esta tendencia", señaló el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien pidió "mayores sacrificios" y tomar ejemplo de países que han conseguido evitar nuevas oleadas del virus.

La directora técnica de la OMS para el Covid-19, Maria Van Kerkhove, añadió que los expertos "aún tienen la esperanza de que no hagan falta nuevamente confinamientos nacionales" como los dictados en la primavera en el hemisferio norte y que se puedan controlar las cifras con otras herramientas, como el rastreo de contactos.

"Los países de Europa lograron controlar la enfermedad en primavera y verano, pueden volver a hacerlo y lo harán", vaticinó la estadounidense, quien agregó que se pueden evitar los encierros masivos de población "si todo el mundo cumple su parte y toma sacrificios individuales".

Tales sacrificios, subrayó, significan desde evitar lugares concurridos a posponer grandes reuniones, "decisiones duras que hay que tomar para poder reducir la exposición".

"For governments, it means doing the same things we have been calling for since day one: know your #COVID19 epidemic.

✅ Break the chains of transmission.

✅ Test extensively.

✅ Isolate and care for cases.

✅ Trace & provide supported quarantine for all contacts."-@DrTedros