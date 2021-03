OMS: Suspensión de uso de vacuna de AstraZeneca es solo una precaución

La decisión de ciertos países europeos de suspender temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca, al parecer por problemas de coagulación en algunas personas que la recibieron, responde únicamente a un principio de precaución, aclaró este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El organismo recordó que se trata de una medida que afecta a un lote específico de la vacuna que se había distribuido en la Unión Europea.

Por lo demás, ninguna relación causal entre la vacuna y eventos tromboembólicos u otras afecciones relacionadas con coágulos sanguíneos ha quedado en evidencia de acuerdo a la vocera de la OMS, Margaret Harris.

La suspensión de la inmunización con esta vacuna en concreto "se ha decidido como medida de precaución en tanto se realiza una investigación completa", explicó a la prensa en Ginebra, donde la OMS tiene su sede global.

Preliminary view from EMA’s safety committee (#PRAC): there is no specific issue with a batch of #COVID19 Vaccine AstraZeneca that has been suspended in Austria after cases of multiple thrombosis were reported.

