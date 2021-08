Paris expresa preocupación por Delta: Se han identificado 78 casos y hay "doble trabajo" para detectarlos

El ministro de Salud, Enrique Paris, expresó su preocupación frente a la variante Delta del coronavirus, de la que ya se han identificado 78 casos en Chile, y la posibilidad de que genere un rebrote en nuestro país, por lo que remarcó la importancia de vacunarse para evitar un cuadro grave de la enfermedad del Covid-19.

"La variante Delta nos tiene preocupados. Hemos detectado 78 personas con variante Delta en Chile", confirmó en Lo Que Queda del Día, detallando que, entre ellas, "34 venían de Estados Unidos, 16 de México y 15 de España".

"Estamos muy preocupados", manifestó, recalcando que "por eso en el aeropuerto se es tan estricto; las personas que dicen estar vacunadas y no lo pueden demostrar no pueden entrar; por eso exigimos PCR 72 horas antes y que (los viajeros) hagan cuarentena al llegar a Chile (...) hay un equilibrio que hay que mantener".

Asimismo, resaltó que "estamos haciendo un doble trabajo con una toma de PCR especial que detecta la variante Delta, y con secuenciación en el ISP (Instituto de Salud Pública) y en centros universitarios".

[📻] Ministro Paris: No entiendo a las familias que quieren salir de vacaciones al extranjero con niños #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) August 11, 2021

Además, "la trazabilidad ha mejorado sustancialmente, no es verdad que no esté funcionando: la razón de contactos en Chile alcanzó a un valor promedio de 3,5 por cada caso índice (..) incluso estamos yendo a las casas a buscar a al gente cuando no contestan el teléfono; y la proporción de nuevos casos investigados antes de 48 horas llega al 91,5%", sostuvo también.

Pero ante la eventualidad de que esta mutación genere una nueva ola de contagios comunitarios en Chile, Paris apuntó que "hemos visto en aquellos países donde la variante Delta penetró, pero había una alta tasa de vacunación, como Inglaterra, bajó rápidamente y no aumentó la cantidad de pacientes hospitalizados, sí aumentaron los (casos) positivos".

En ese contexto, "vamos a tener más casos, pero (con la vacunación) se va a evitar que se agraven; debemos cambiar la imagen y transmitir que nos interesa que los pacientes no se agraven, aunque haya un aumento de casos", enfatizó.

DOSIS DE REFUERZO: 65.000 PERSONAS YA LA RECIBIERON

Por otra parte, el titular sanitario cifró en Cooperativa en al menos 65.000 las personas que recibieron este miércoles la dosis de refuerzo con la vacuna AstraZeneca, que inició hoy en mayores de 86 años que completaron su esquema de dos inyecciones de Sinovac (Coronavac) entre el 1 y 14 de marzo, y el refuerzo con la de Pfizer para los pacientes inmunocomprometidos desde los 16 años.

Para quienes deban asistir estas dos semanas, según el calendario del Minsal que considera inicialmente a personas desde los 55 años, pueden solicitar que el refuerzo sea con Pfizer o Coronavac en un caso específico, considerando que "la contraindicación de la vacunación AstraZeneca es a las personas que han tenido enfermedad tromboembólica -no significa lo mismo que estar recibiendo anticoagulante o medicamentos contra la coagulación-", recordó Paris.

Para ello, deben llevar "una receta del mismo médico, o algún carnet de alta o certificado donde se establezca que sufrió esa enfermedad (...) o secuela de un fenómeno trombótico".

En tanto, puntualizó que los menores de 55 años, cuando sea su turno, no recibirán el medicamento de AstraZeneca como refuerzo, puesto que tampoco se está utilizando en el esquema de vacunación general en ese grupo etario. "Bajo 55 la dosis de refuerzo tiene que ser Pfizer, Sinovac o CanSino", aclaró.

[📻] Ministro Paris: Hoy hasta las 19:00 ya se habían vacunado casi 65.000 personas con la dosis de refuerzo #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) August 11, 2021

También sobre el proceso de vacunación general, complementó que se retomará el calendario con los menores de 12 y 13 años "una vez que tengamos una cantidad mayor de vacunas Pfizer". La campaña se frenó en los 14 años por el stock de ese medicamento, único autorizado en Chile hasta ahora para menores entre 12 y 17 años.

Por ello, "no tiene por qué producirse un atochamiento por falta de vacunas" en lo inmediato, en medio de la vacunación de refuerzo.

TOQUE DE QUEDA: NO HABRÁ DIFERENCIACIÓN EN LA RM

Finalmente, fue consultado sobre el avance de la vacunación en la Región Metropolitana, que aún no alcanza el 80% de cobertura en la población objetivo, indicador que -junto a otros factores que ya cumple- le permitiría retrasar el inicio del toque de queda, de las 22:00 horas actuales a las 00:00, con término a las 05:00 del día siguiente.

"Para la RM el cálculo que hicimos hace algunos días es que faltan entre 180.000 y 200.000 personas que se vacunen para lograr la meta", apuntó el ministro.

En ese marco, "hemos insistido hasta el cansancio que no haremos diferenciación entre las regiones, porque hay regiones que han cumplido perfectamente la meta, ¿por qué la Metropolitana no la puede cumplir?", emplazó.