Paris llama a los no vacunados a comprender importancia del proceso, porque "comenzarán a tener restricciones"

El ministro de Salud, Enrique Paris, insistió en el llamado a que las personas no vacunadas contra el Covid-19 entiendan la importancia sanitaria de que se sumen al proceso, el que a su vez les permitirá contar con el Pase de Movilidad; de lo contrario, empezarán a afrontar restricciones.

El titular expuso que "cuando uno no está vacunado, el virus busca a esa persona, y a esa persona va a atacar y enfermar", por lo cual "es importante que la gente que no se ha vacunado y no tiene su Pase de Movilidad, comprendan, porque van a comenzar a tener restricciones".

Por otra parte, reiteró que la actual Administración ya tiene garantizadas las dosis necesarias para el próximo Gobierno pueda continuar la campaña de inmunización en 2022.

"Las vacunas para el próximo año están compradas, están negociadas, está conversado con todos los laboratorios. La vacuna de CoronaVac la vamos a dejar comprada, negociada y todo listo par que el Gobierno que venga pueda seguir vacunando", resaltó.

Más temprano este martes, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, sostuvo en Cooperativa que "expertos a nivel nacional e internacional piensan que probablemente vamos a requerir al menos la vacuna una vez al año".

Desde febrero, cuando inició en Chile la campaña de vacunación masiva, hasta este martes, se han administrado 32.102.534 dosis anti-Covid -20.239.248 de Sinovac-. La cifra se desagrega en 13.450.901 correspondientes a primera dosis, 13.042.151 a segunda dosis, en tanto que 570.828, a los medicamentos que requieren una sola dosis.

Con ello, de la población objetivo objetivo mayor a 18 años, el 92,24% ya recibió al menos la primera o única inyección, y el 89,55% cuenta con su esquema completo.

Dentro de las 32 millones de vacunas aplicadas también se cuentan las 5.038.654 inoculadas en la vacunación de refuerzo.

Po región, todas han superado el 90% e incluso alcanzado el 100% de la población objetivo con al menos una dosis, salvo la Metropolitana, donde se ha vacunado el 86,82%.