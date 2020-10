Permisos interregionales no servirán para pasar cordones sanitarios el fin de semana largo

A partir de las 18:00 horas de mañana viernes comienzan a regir los cordones sanitarios para evitar el flujo de personas entre regiones durante este fin de semana largo, días en que el permiso interregional no funcionará.

Desde este jueves que están funcionando distintas medidas restrictivas en términos de desplazamiento en carretera, entre ellas el controles aleatorios en aduanas sanitarias, algo que a partir de mañana será obligatorio para todos los vehículos que transiten por esos puntos.

Esta medida restrictiva funcionará hasta las 23:00 horas del próximo lunes en la Región Metropolitana, Valparaíso, Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas. Según anticiparon del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el proceso de revisión será exhaustivo y por ende lento.

"Vamos a estar haciendo este control en todos los puntos de entrada y salida de estas cuatro grandes urbes. Se van a revisar todos los autos y todas las personas que sean ocupantes de esos vehículos", informó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

Además, el secretario de Estado indicó que "todas las personas que tengan por obligación hacer este viaje, tienen que considerar y programar en su viaje, ya que será lento y demoroso".

"Se está haciendo un control en las carreteras para las personas que están viajando con anterioridad. De manera tal de chequear que esas personas también estén cumpliendo con las normas que están vigentes en este momento", afirmó el líder del MOP sobre las fiscalizaciones de esta jornada.

Se proyecta una importante llegada de vehículos a la Región Metropolitana

Las autoridades tienen una proyección de 120 mil vehículos que saldrán e ingresarán a la Región Metropolitana, a pesar que sólo pueden transitar de una región a otra personas que viajan por mudanza, funeral, tratamiento médico o quiénes trabajen en labores esenciales.

"Los permisos interregionales que establece la Comisaría Virtual, específicamente en el número 16, no tienen efecto cuando se decreta un cordón sanitario. Por lo tanto, la persona, si no tiene justificación, no va a poder pasar y va a ser devuelto a su lugar de origen", detalló el el general jefe de Tránsito de Carreteras, Manuel Valdés.

Carabineros también realiza un refuerzo en carretera para preparar el inicio de funcionamiento de los cordones sanitarios.