El Presidente Sebastián Piñera participó este sábado, de manera extraordinaria, en el reporte televisado sobre la situación del Covid-19 en Chile, pero, pese a las expectativas que generó su presencia, no realizó ningún anuncio. A dos semanas de la mega elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes del 10 y 11 de abril, uno de los temas críticos es resolver si ésta se realizará o no: si se postergará o se modificará de alguna manera, como han planteado varios actores públicos, incluidos varios candidatos presidenciales y los ex ministros Jaime Mañalich, María Soledad Barría y Álvaro Erazo. Pese a ello, tras realizar algunas reflexiones generales en torno al autocuidado, el Mandatario se limitó a afirmar: "Estamos analizando permanentemente la situación sanitaria, y la decisión del Gobierno sobre las elecciones será oportuna y va a privilegiar siempre la salud y la vida de nuestros compatriotas".

