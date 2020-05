Presidente Piñera llamó a un "gran acuerdo nacional" para enfrentar el Covid-19

El Presidente Sebastián Piñera llamó este lunes a "un gran acuerdo nacional" para enfrentar la pandemia de Covid-19 en Chile, fijando como ejes la salud, los empleos y la reactivación de la economía.

El debate había sido instalado por varios representantes de los partidos, existiendo conversaciones entre el timonel de RN, Mario Desbordes, y algunos dirigentes de la oposición, sin resultados concretos.

Durante esta jornada, el Mandatario se sumó a estos llamados, pero para ciertos focos: la protección de la salud, la protección social para las familias, un plan para proteger los empleos y también una estrategia para reactivar la economía.

"Estamos absolutamente convencidos que luchar por proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas, por proteger los empleos, la sobrevivencia de las empresas y por prepararnos para que la reactivación de nuestra economía y nuestra capacidad para volver a ponernos de pie sea una reacción y una capacidad firme y clara, merece un gran acuerdo nacional", declaró el Jefe de Estado.

"Pero también -añadió Piñera- estos acuerdos tienen que ponerse dentro de un marco de responsabilidad fiscal y un marco de presupuesto fiscal".

Las primeras reacciones desde la oposición

Desde la oposición, la Democracia Cristiana le pidió un gesto concreto al Mandatario: que se conforme en las próximas 24 horas un comité de crisis que integre al Gobierno, la oposición, a científicos, académicos y otros actores.

Mientras que el senador socialista Carlos Montes emplazó al Ejecutivo, asegurando que "no han oído observaciones, no han oído nuestras propuestas y nosotros estamos convencidos de que hay que mejorar los programas públicos, porque no están funcionando bien".

"Lo que esto supone es que respete a la oposición, que respete a los municipios, que respete a las organizaciones sociales, que respete a las universidades estatales y, entre otras cosas, pueda dar sus opiniones a conocer, porque como que no existiera y todos los aportes como que no se acogen ni se recogen ni se dialoga con ellos", apuntó.

Montes sostuvo que ellos están "plenamente dispuestos a unir esfuerzos con el Gobierno".

Desbordes pide a la oposición y a Chile Vamos "estar a la altura"

El Presidente Piñera participó en el comité político ampliado con los partido de Chile Vamos, donde les comunicó que haría este llamado al "gran acuerdo nacional".

Tras ello, el timonel de RN valoró "mucho la decisión del Presidente de convocar a estas conversaciones para un acuerdo en temas tan importantes para todos los chilenos, espero que la oposición esté a la altura, pero también que nosotros, quienes somos parte de la coalición de Gobierno, lo estemos".

"Creo que los chilenos nos están pidiendo a gritos 'pónganse de acuerdo' y si no es éste el momento, no sé cuándo. Ahora a trabajar y a escuchar en detalle lo que él (Mandatario) nos quiere plantear", expresó.