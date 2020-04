Profesora rural recorre 10 kilómetros para darles tareas a sus alumnos sin internet

Por la pandemia de Covid-19, diversos países han adoptado la opción de clases online para seguir enseñando a niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, hay un gran porcentaje de ellos que no tiene acceso a internet. María Caballero pensó en esto y decidió actuar por sus alumnos.

La profesora, con más de 20 años de trayectoria, trabaja en una zona rural de Santa Fe, Argentina y camina cerca de 10 kilómetros cada semana para dejarles tareas a los estudiantes en cada una de sus casas.

"Como no hay clases y los chicos no tienen internet ni teléfonos, se me ocurrió dejarles la tarea colgada en bolsitas. Cuando pasa una semana, voy y las retiro con los deberes hechos. Hablamos a la distancia, y ellos me preguntan lo que no entendieron y nos quedamos charlando un ratito. Ellos me extrañan, y yo a ellos", explicó Caballero a TN.

Ella es la única profesora de la escuela rural 303 Antonio Arenales, donde normalmente asistían 20 alumnos: siete en el jardín infantil y 13 en educación básica, con quienes tiene una estrecha relación.

"A mí me dicen 'maestra', y esa palabra encierra mucho más porque muchas veces soy la mamá de ellos. Los chicos necesitan abrazos, un mimo, una caricia", confesó.

Su idea de las bolsitas de tareas, que fue aplaudida en redes, también incluye materiales como papeles de colores, pegamento y tijeras, para hacer manualidades: " Es importante que los chicos tengan creatividad y se entretengan en estos días".