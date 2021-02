Profesores necesitarán acreditar su profesión para ser vacunados

El Presidente Sebastián Piñera anunció este viernes que se iba a adelantar el calendario del Plan de Vacunación para los profesores y los trabajadores de la educación, quienes comenzarán a ser inoculados a partir del próximo 15 de febrero.

En el tradicional balance diario, el ministro de Salud confirmó que los profesores necesitarán terner un documento que acredite su condición de profesor para ser vacunados, como, por ejemplo, su membresía del Colegio de Profesores.

"Todos los trabajadores de la educación, es decir, profesoras, profesores, educadoras de párvulo, auxiliares de la educación, es fácil de entender. A medida que vayan pasando los días se irán agregando otras edades", manifestó el secretario de Estado

"Yo confío en los profesores, si un profesor dice que es profesor -explicó- por último puede llevar su carnet de identidad, porque en el carnet de identidad uno también puede colocar la profesión".

"Los profesores que tengan cualquier identificación tienen derecho a vacunarse, si hay alguna persona que no es profesora y que quiere vacunarse yo creo que es mejor que no lo intente, porque no corresponde... Punto", fustigó el ministro.

CERTIFICADO ONLINE

En esta línea el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señaló que los profesores podrán acreditar su condición de trabajador de la eduación con su contrato de trabajo o descargando un certificado a través del siguiente link: tramites.mineduc.cl/home/procesos/5

El lunes 15 de febrero se dará inicio al proceso de vacunación de los trabajadores de la educación, comenzando con los mayores de 60 años. Para acreditar su actividad podrán presentar su contrato de trabajo o descargar el siguiente certificado https://t.co/y6mVg042zu#YoMeVacuno pic.twitter.com/CkIRRKXq1r — Raúl Figueroa Salas (@raulfiguersa) February 13, 2021

LA FLORIDA ADELANTÓ EL PROCESO DE VACUNACIÓN

La comuna de La Florida adelantó el proceso y los profesionales de la educación comenzaron a inocularse este sábado, 13 de febrero.

El presidente del Colegio de Profesore, Carlos Díaz, señaló que "la comuna de La Florida es la primera, nosotros vamos a estar la próxima semana también en varias comunas. He sido invitado, incluso en regiones, nos parece importante".

"Valorar que se esté también -en esta comuna- vacunando a los asistentes de la educación que, inicialmente, siempre se habló sólo de las profesoras y profesores... Nostros creemos que son las comunidades completas, con nuestros asistentes, los que también tienen que ser vacunados", agregó el líder del Magisterio.

SE HAN VACUNADO MÁS DE 30 MIL PERSONAS

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, señaló que se han vacunado más de 30 mil personas, de distintas edades y oficios en la comuna.

"Hemos vacunado a más de 30 mil personas, de distintas edades y de distintos oficios (...) Usualmente las municipalidades están vacunando de lunes a viernes. En La Florida hemos hecho un turno especial los sábados para adelantar el grupo de riesgo que nosotros consideramos prioritarios", señaló Carter.

"La semana pasada fueron nuestros recolectores de basura que estaban olvidados, los bomberos que también estaban postergados y, este fin de semana, junto al Colegio de profesores y su presidente Carlos Díaz conversamos la posiblidad de empezar a vacunar antes a nuestros profesores", destacó la autoridad comunal.