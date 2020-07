Pugna de diputados RN: Celis acusó a Schalper de ofrecer puestos de Gobierno por votos contra retiro de pensiones

El diputado Andrés Celis acusó a su correligionario de Renovación Nacional Diego Schalper de ofrecer beneficios y puestos de Gobierno a los diputados de su partido que voten en contra del proyecto de retiro del 10 por ciento de pensiones.

"Me molesta que haya diputados que llamen a otros diputados como intermediarios de algunos ministros ofreciendo algún tipo de beneficio de gracia y algunos puestos de gobierno, beneficios de gobiernos regionales, ofrecer puestos en los gobiernos regionales", dijo el parlamentario en conversación con CNN Chile.

Esto a propósito de las presiones que han recibido miembros de la bancada RN que votaron a favor de la iniciativa en el primer trámite.

"Me molesta porque se empodera a ciertos diputados que aparecen como casi representantes de una élite política de gobierno y nosotros nos debemos a la gente y no a ser recaderos ni voceros de lo que los ministros pretendan hacer. Menos cuando aparece el tema de las AFP que en Chile, si hay gente odiada, son las AFP y los políticos", agregó Celis, quien reconoció que el proyecto no se aprobará mañana pues no estarán los 93 votos.

Fue en ese marco que el diputado dijo que Schalper llamó a la diputada Aracely Leuquén, también de RN, y a un diputado por Alto Hospicio.

"No tengo por qué enterarme de sus acciones que en política considero son incorrectas, que perjudican a la gente y hacen más bien preocuparse de quién nombrar como futura gobernadora o de una seremi, que estar preocupado de lo que realmente le importa a la gente", dijo Celis al mismo medio.

Para el parlamentario viñamarino, Schalper "está sobregirado. Diego tiene que calmarse, tiene un tremendo futuro político, pero no puede pretender ser un portavoz de los políticos o empresarios, se debe a la gente que votó por él y a los que hoy están sufriendo y pasándolo mal".

"En caso de que Schalper lo vaya a negar, digo que tengo un WhatsApp", remató Celis.