Un uniformado de la Policía de Santa Fe, en Argentina, se volvió viral por retar a dos jóvenes, quienes no cumplieron con el aislamiento obligatorio en ese país para ir a visitar a amigos. "Le tengo que hacer entender a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre. Y usted tiene 16 y no entiende. ¡Muere gente!", le reclamó el policía explicándoles lo grave de la pandemia del coronavirus e incluso dejando escapar un exabrupto: "Hace falta que los reca... a patadas en el... ¡No los quiero ver más en la calle!".

