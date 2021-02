Residencias sanitarias: Arturo Zúñiga negó responsabilidad en problemas acusados por Contraloría

El ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga negó tener responsabilidad en los problemas detectados por Contraloría respecto al proceso de implementación de residencias sanitarias, en medio de la epidemia de coronavirus.

El documento, publicado a fines de enero, acusó "inexistencia de lineamientos y control en los contratos para evitar conflictos de interés".

Uno de los focos de cuestionamiento dice relación con un caso que se conoció a mediados del año pasado: la contratación como residencia sanitaria, por 205 millones de pesos, del Hotel Clínico Spa, del que era socia la pareja de Orlando Durán, jefe de la División de Atención Primaria (Divap) y encargado de coordinar, justamente, estas contrataciones.

En ese mismo hotel-residencia aparecieron listados, como supuestamente hospedados, ciudadanos extranjeros que habían salido de Chile meses antes de su presunta estadía.

"Lo que dice el informe de la Contraloría es que hay medidas de control que se debiesen mejorar, pero es totalmente entendible que las medidas de control de una institución no están pensadas para la pandemia más apremiante de los últimos 100 años", dijo Zúñiga a La Segunda.

Para el ex subsecretario y hoy candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 9, el control implementado "obviamente no fue suficiente" para impedir intentos de fraude, "pero fueron precisamente esas medidas de control las que levantaron la alarma acerca de este funcionario (Orlando Durán) que se estaba autocontratando un hotel. Y, en ese mismo instante, fui yo el que dictaminé el sumario, el que hizo la denuncia a la Fiscalía, el que terminó su contrato y el que hizo la orden de no pago", recordó Zúñiga.

DESORDEN

Consultado por si existió "desorden", Zúñiga contestó: "Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico", pero agregó: "Si me hubieran dicho por qué no tenían un sistema de (manejo para) residencia sanitaria, es porque no existían las residencias sanitarias, que fueron creadas precisamente para esta pandemia, y fueron una forma de entregarle justicia a personas que no tenían las condiciones en su hogar".

"Obviamente no había un sistema en ese minuto y se tuvo que llevar de esa forma, pero siempre con el suficiente control para detectar cosas como las que se detectaron. Si nosotros no hubiésemos tenido medidas de control, no se hubiese detectado esto (el caso de Orlando Durán). Y pretender ensuciar una gestión completa del Minsal, creo que no corresponde. Se deben mejorar los sistemas, pero no enlodar un trabajo de 60 mil trabajadores de la Salud", enfatizó Zúñiga en la conversación con el vespertino.

"NO VEO QUE HAYA HABIDO UNA RESPONSABILIDAD (MÍA)"

Interrogado por su eventual responsabilidad específica en las irregularidades, señaló: "Yo, al leer el informe de Contraloría, no veo que haya habido una responsabilidad".

Por el contrario, "creo que las medidas de control instaladas en el Minsal, junto con las medidas adoptadas cuando se detectó esta situación de conflicto de interés, fueron las que permitieron que ningún peso del Fisco terminara en manos de esta persona".

"Los mecanismos de control funcionaron. Si se le hubiese pagado a esta persona, si se hubiera ido fuera del país con todos estos recursos, ahí uno podría decir que no funcionaron. Pero fueron justamente las medidas de control las que evitaron que recursos públicos terminaran siendo robados", enfatizó.

"LA ÚNICA AUTOCRÍTICA"

En definitiva, "la única autocrítica (que hago) es que cuando llegué al Minsal - porque yo ni siquiera contraté a Orlando Durán-, uno aprende lecciones: hay que trabajar con personas con las que uno tenga mayor conocimiento", indicó.

¿Podría esta polémica afectar su candidtura al órgano constituyente? "Todo lo contrario. Mientras más ruido haya de parte de la oposición, es porque nos está yendo bien. Nos estamos postulando de una forma bastante presente en el territorio y (...) hay temor porque hay probabilidades bastante altas de que puedo ser elegido", sentenció.

"TIEMPOS DE ATAQUES POLÍTICOS"

La ex autoridad de Gobierno también profundizó en su defensa a través de las redes sociales, a propósito de una nota referida al informe de Contraloría que publicó este miércoles El Mostrador, y que calificó como "mal intencionada".

