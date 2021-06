"Ojalá no cambien al ministro de Salud", solicitó el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) en El Primer Café de Cooperativa, tras las múltiples críticas que ha recibido el líder de la cartera, Enrique Paris, en las últimas semanas por su gestión y polémicas declaraciones. La ex autoridad afirmó que pese a algunos problemas, el equipo de salud del Gobierno ha tenido una "labor impecable" durante la pandemia, con una clara "conducción, coherencia, transparencia y liderazgo". También desechó la opción de un cambio de gabinete por parte del Presidente Sebastián Piñera.

