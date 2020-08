Una serie de incumplimientos a la norma sanitaria y a los protocolos Covid-19 fueron detectados en el laboratorio privado Clinilab de Tocopilla, recinto que quedó con prohibición de funcionamiento.

"Tenía bastantes incumplimientos no solo de protección del Covid también en la protección de la salud de sus funcionarios, donde no realizaban bien la eliminación de desechos, los lugares no estaban determinados como corresponde a protocolos covid, era un espacio muy estrecho donde no se mantenían las distancias y contaba con un solo baño", explicó la seremi de Salud Rossana Díaz.

Este baño era utilizado tanto por el personal como por los pacientes, donde se encontró material corto punzante para desecho y bolsas de basura con material de descarte. En el establecimiento además se detectó un refrigerador en el que, según agregó la seremi, había comida y muestras de orina.

Además de la prohibición de funcionamiento, contra el recinto se inició un sumario sanitario, el que podría finalizar en multas que podrían llegar hasta las mil Unidades Tributarias Mensuales (más de 50 millones de pesos al valor de agosto).