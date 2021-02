Sector turístico se manifestó contra nueva cuarentena para Coyhaique

Un grupo de cerca de 20 personas, la mayoría de ellos emprendedores del rubro turístico y gastronómico, se manifestaron la tarde de este marte en el frontis de la Intendencia de Coyhaique, para reclamar contra la decisión de decretar cuarentena, a partir de este jueves, para la comuna.

Esta es la segunda vez que la capital regional de Aysén vivirá un periodo de confinamiento estricto, por lo que muchos locales comerciales deberán cerrar sus puertas al no ser considerados como labores esenciales.

"No entendemos que tienen contra los restoranes, contra el rubro de los gastronómicos. Yo he tenido la suerte de funcionar tranquilamente, pero estoy acá por mis colegas y por nuestros trabajadores, gente humilde que necesita que nosotros la representemos, gente trabajadora que saca adelante nuestros negocios y ellos también se ven afectados por estas medidas injustificadas", señaló Óscar Silva, uno de los emprendedores gastronómicos que participó de la manifestación.

La decisión se tomo a raíz del aumento de casos y la escasa capacidad de respuesta que existe en los centros asistenciales de la región de Aysén. El objetivo de los emprendedores era conversar con la intendenta para intentar revertir la medida de cuarentena.

"Veníamos a tratar que tengan un poco de compasión con este rubro, que hemos sido muy golpeados, ya estamos al borde de la quiebra, hemos pedido todo lo que hemos podido, creditos, estamos endeudados, ya no damos más, no tenemos recursos, no nos dan más créditos. Si no tenemos ayuda nos vamos a morir de hambre nosotros y nuestros trabajadores" agregó, Patricia García, presidenta de Barrio Comercial Coyhaique.

Los emprendedores del rubro gastronómico y turístico, denunciaron, además, que hay un trato dispar respecto a otras industrias que no han debido frenar sus trabajos durante las épocas de restricciones, como las pesqueras, mineras y las constructoras.

"Lo que yo le pregunto a todas las autoridades es ¿por qué hay una diferencia entre las mineras, pesqueras, constructoras y el turismo? Entran por todos lados y realmente son focos de contagio, ¿realmente les importa la salud? Nosotros queremos trabajar, nosotros trabajamos para nuestro sustento y eso es un derecho", señaló la emprendedora turística, Ruth Cohen.

Para este miércoles los emprendedores han convocado a una nueva manifestación para intentar obtener una respuesta de las autoridades locales a sus demandas.