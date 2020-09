Senador Lagos Weber: Llegó la hora de romper el chanchito en Chile

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) aseguró en Cooperativa que es hora de "romper el chanchito" ante las necesidades económicas generadas por la pandemia del Covid-19 en el país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario aseveró que "ya no basta con postergar el pago de impuestos, no basta con darle más facilidades, acá hay que dar apoyo directo y llegó la hora de romper el chanchito en Chile, porque si usted no tiene economía, no tiene nada".

Tras el anuncio del Presupuesto 2021 por parte del Presidente Piñera, Lagos Weber planteó que "el gasto público, la forma en que se asigna el Presupuesto y cómo se ejecuta, cómo se gasta también tiene que tener correlato ciudadano, de sensibilidad social (...) en eso es cuando las cifras a veces no nos ayudan a ver toda la película clara de cómo lo estamos haciendo".

El senador destacó como fundamental "el énfasis en el empleo y la reactivación. Vamos a convivir, seguramente, casi dos años con una tasa de desempleo de sobre dos dígitos en Chile, a la que no estábamos acostumbrados desde hace mucho tiempo y eso va a ser un shock en la economía".

"El Presupuesto está bien encaminado desde ese punto de vista (...) quiero sentarme y ver partida por partida del Presupuesto que me están diciendo, porque nos dicen una cosa y después no es tan así", agregó.

Reforma previsional

Lagos Weber dijo que "si no somos capaces de ponernos de acuerdo en una reforma previsional y hacerlo luego, vamos a seguir haciendo agua y mientras tanto vamos a seguir desarmando un sistema sin tener un reemplazo como corresponde".

"El sistema que tenemos en Chile hizo agua, se acabó (...) veo muy poca voluntad política del gobierno del Presidente Piñera de avanzar en la reforma previsional. Para mí esa debería ser, junto con la reactivación económica, la tarea número dos", planteó.

En relación al segundo retiro del 10 por ciento de las pensiones, el senador comentó que "no creo que esa sea la política ideal, que tenga que descapitalizar las pensiones futuras para financiar el consumo actual".