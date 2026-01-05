Tragedia en Calbuco: Dos hermanitos murieron al incendiarse su casa en la Isla Huar

Dos pequeños hermanos, de seis y ocho años de edad, murieron en un incendio que destruyó una vivienda de dos pisos en la Isla Huar, en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.

El siniestro se registró en el sectorQuetrolauquen, una zona caracterizada por su difícil conectividad, lo que complicó las labores iniciales de auxilio.

La tragedia quedó al descubierto luego de que los propios vecinos, tras intensas faenas para extinguir las llamas, encontraran los cuerpos de los menores al interior de los restos de la propiedad, detalló el fiscal de Calbuco, Marcelo Maldonado.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia inmediata de equipos especializados de Carabineros. Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) se trasladaron hasta la isla para realizar las diligencias necesarias que permitan establecer científicamente la causa y el origen del fuego.

En paralelo a las investigaciones judiciales, la Municipalidad de Calbuco activó sus protocolos de asistencia social para la familia afectada.