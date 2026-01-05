Trump dice que EE.UU. no está en guerra con Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una entrevista telefónica con NBC News que "no estamos en guerra con Venezuela. Estamos en guerra con la gente que vende drogas; estamos en guerra con la gente que vacía sus prisiones en nuestro país y manda a sus drogadictos y vacía sus manicomios en nuestro país".

Trump aseguró que la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una espectacular operación de las fuerzas especiales la madrugada del viernes al sábado es un "momento extraordinario en la historia" y algo positivo para todo el hemisferio occidental y las Américas.

El mandatario insistió que el principal beneficio de la salida de Maduro será una bajada de los precios del petróleo para los estadounidenses, mientras que la convocatoria de elecciones en el país latinoamericano no es una prioridad mientras trabajan en devolver "la salud" a Venezuela.

Trump dijo que espera que las petroleras estadounidenses puedan iniciar operaciones en Venezuela en menos de 18 meses y que eso también incluirá inversiones en infraestructuras.

"Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero va a requerir mucho dinero", indicó el mandatario estadounidense.

"Un tremendo volumen de dinero va a tener que ser gastado y las compañías petroleras lo gastarán y entonces les reembolsaremos nosotros (la inversión) o a través de ingresos", apuntó Trump.

Pese a ellos, varias fuentes citadas por medios estadounidenses han indicado que la industria petrolera estadounidense no tiene apetito para regresar con grandes inversiones a Venezuela, después de décadas fuera del país por la inestabilidad, nacionalizaciones y falta de seguridad jurídica.

Rubio, Hegseth y Stephen Miller estarán a cargo

Trump planteó que los secretarios de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que la presidenta encargada del país andino, Delcy Rodríguez, está "cooperando".

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

"Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)", aseguró el mandatario en la entrevista telefónica.

The Washington Post publicó en la noche del domingo que la Casa Blanca estaba considerando a Miller, el arquitecto de la política antiinmigrante de la Administración Trump, para "un rol más elevado" en la gestión de Venezuela.

El mandatario, que negó que la líder opositara María Corina Machado sea una interlocutora válida para guiar al país tras la salida de Maduro, se mostró contento con la actitud de Delcy Rodríguez en estos primeros días como líder de Gobierno chavista.

"Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", aseguró Trump.