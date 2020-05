Sociedad de Infectología: Una cuarentena de siete días parece poco para la situación de Santiago

El presidente de la Sociedad Chilena de Infectología, Luis Delpiano, aseguró que la cuarentena obligatoria en el Gran Santiago debe extenderse por más de una semana para controlar los altos números de contagios por Covid-19.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el infectólogo afirmó que el nivel de ocupación de camas críticas puede generar problemas en la atención de las personas.

"Para la situación actual en Santiago, siete días parece muy poco. La situación de cama crítica en Santiago llegó ayer a una ocupación de 95 por ciento, esa es la mirada que debiera dar la autoridad sanitaria para extender la cuarentena", dijo el experto.

"Si no somos capaces de atender a los pacientes graves con el ocupamiento de camas en el que estamos ahora, lo lógico es que esta cuarentena en Santiago aumente una semana más", añadió.

De acuerdo al ministro Mañalich, este miércoles se tomará la decisión de qué ocurrirá con la cuarentena en el Gran Santiago, aunque adelantó que lo más probable era extender la medida.

Además, el presidente de la Sociedad Chilena de Infectología además dijo entender los problemas que conlleva para mucha población el confinamiento obligatorio.

"Entendemos que esto no es un problema de la cuarentena, hay mucha gente que lleva muchos días en cuarentena, hay falta de fuentes laborales, problemas con la gente que no tiene contrato que vive de un comercio no establecido, entonces el problema socioeconómico, que es un problema más bien de Estado, va de la mano y eso complica cualquier medida", planteó el médico.

"Uno entiende que esto es un dictamen de salud importante, pero tiene un arrastre de otras complicaciones muy complejas que son obligaciones del Estado", concluyó.