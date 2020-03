Sofofa no se cierra a seminacionalizaciones: Hay que ser pragmáticos, no ideológicos

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, prevé un complejo escenario para el mundo empresarial a causa de la pandemia del coronavirus y un duro impacto económico por esta situación.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el líder gremial además no descartó cualquier tipo de ayuda de parte de Estado y se abrió a discutir las diversas medidas que se han impulsado en el mundo, incluso eventuales seminacionalizaciones de parte del Estado, como se planteó en Alemania con la línea aérea Lufthansa y otras empresas.

"La prioridad es sobreinvertir en la emergencia sanitaria, en la liquidez para las pymes, sobreinvertir en la protección del empleo. El tema de las empresas grandes que están con problemas de liquidez, el concepto es un puente, un puente moderno, que no beneficie a los accionistas, que proteja el empleo, y todos los instrumentos que se han implementado en el mundo debemos discutirlos", dijo Larraín.

"En estas crisis que son únicas en cuanto a intensidad y características, hay que ser muy pragmáticos y hay que poner todos los instrumentos en la mesa. Yo creo que no hay que descartar ninguno", agregó.

Además, el dirigente de los empresarios recordó que "ha habido instrumentos en la crisis del 2008 donde se tendían puentes transitorios, donde se ponían en garantía acciones y esas acciones, cuando la empresa salía (de la crisis) el Estado recuperaba la inversión con creces, porque en los tiempos buenos se podían devolver esas acciones a un buen valor".

Por lo mismo, sostuvo que "hay que ser pragmático, no hay que ser ideológico, no hay que tener dogmas, no hay que ser purista, y el desafío relevante es que pymes, empresas, de sectores tan impactados como el comercio, los servicios, la hotelería, las aerolíneas, en algún minuto vamos a tener que discutir ese puente".